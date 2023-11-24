Bozyazı'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik'in Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından ise kutlamalara Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma emekli öğretmen Şule Huriye Kara tarafından yapıldı. 24 Kasım, Milletler Mektepleri'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde "Başöğretmen" sıfatı alması vesilesiyle, 1981 yılından beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlandığını, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu ifade eden Kara, "Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen" dedi.

Öğretmenin bir bahar güneşi gibi olduğunu belirten Kara, "Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa. Nasıl fer verirse bahar kışın ayazında donmuş doğaya, öğretmen de öyle can verir topluma. Öğretmendir karanlıklardan aydınlığa çıkaran. Öğrencilerimizi bilgiyle donatırken, onları vicdanlı ve ahlaklı olarak da yetiştirmeliyiz. Onlara örnek model olmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini ve bayrak sevgisini vermeliyiz. Bu duygularla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Genç öğretmenler adına konuşan Bozyazı ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Alper Sezer, Cumhuriyetin 100. yılında öğretmenliğe başlama onurunu yaşadığını, mesleğin baharındaki tüm meslektaşlarının işlerini sevmelerini, sevdikçe karşılaşacakları sorunların hiç olacağını ve daha mutlu başarılı olacaklarını kaydeden Sezer, "Her tohum er geç çiçek açar. Yeter ki sabırla, sevgiyle işlesinler. "Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir" diyen büyük önderin güvenini boşa çıkarmama umuduyla" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından, öğretmenlik mesleği video sunumu yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve türkü gösterimi yapıldı. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ve emekli olan öğretmen Şule Huriye Kara ve Sema Kocatepe'ye 'Hizmet şeref belgesi' Bozyazı kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay tarafından verildi. Çekilen toplu resmin ardından kutlamalar sona erdi. - MERSİN