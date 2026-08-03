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Bozüyük'te Tarım Arazisinde Yangın: 80 Dönüm Zarar Gördü

Bozüyük'te Tarım Arazisinde Yangın: 80 Dönüm Zarar Gördü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kovalıca Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, 1 helikopter, 3 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 25 personelin koordineli müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangından yaklaşık 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

İlçenin Kovalıca Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 25 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde çevredeki alanlara ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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