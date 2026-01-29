Haberler

Bilecik'te şehirlerarası otobüslere sivil trafik denetimi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik sivil trafik denetimi yapıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri ve diğer kurallar kontrol edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehirlerarası otobüslere yönelik sivil trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliğince, Bozüyük-Yalova ve dönüş güzergahlarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler sivil yolcu olarak denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde; emniyet kemeri kullanımı, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, yolcu indirme-bindirme kuralları ile seyir halinde cep telefonu kullanımı konularında kontroller yapıldı. Denetimlerde, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskinin üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, konuyla ilgili açıklamasında, "Trafikte kural, hayatta umut demektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
