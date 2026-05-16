Bilecik'te ilk yardım uygulamaları anlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde personele yönelik ilk yardım uygulamaları anlatıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) görev yapan personele yönelik, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve yaşam kurtarıcı uygulamalar hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Programın, personelin olası acil durumlara karşı daha bilinçli ve hızlı müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Eğitim sürecine katkı sağlayan tüm eğitmenlere teşekkür ederiz" dedi.

Eğitim sonunda başarılı olan personele sertifikaları takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı