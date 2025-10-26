Haberler

Bozüyük'te Orman Yönetim Konseyi Eğitimi Verildi

Bozüyük'te Orman Yönetim Konseyi Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman kesim işçilerine, kooperatif üyelerine, muhtarlara ve paydaşlara yönelik Orman Yönetim Konseyi eğitimi düzenlendi. Eğitimde teorik bilgiler yanı sıra uygulama bilgiler de paylaşıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman kesim işçilerine, kooperatif üyelerine, muhtarlara ve paydaşlara Orman Yönetim Konseyi eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen ve Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır'ın açılış konuşmasını yaptığı eğitimde, Bozüyük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan da bir sunum gerçekleştirdi. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimde, muhtarlara teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamada nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.