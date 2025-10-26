Bozüyük'te Orman Yönetim Konseyi Eğitimi Verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman kesim işçilerine, kooperatif üyelerine, muhtarlara ve paydaşlara Orman Yönetim Konseyi eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen ve Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır'ın açılış konuşmasını yaptığı eğitimde, Bozüyük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan da bir sunum gerçekleştirdi. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimde, muhtarlara teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamada nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verildi. - BİLECİK