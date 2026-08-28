Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 29 personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölgede rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riskine karşı geniş çaplı önlemler alındığı öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçenin Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 29 personel ve itfaiye ekiplerinin de desteği ile havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri söndürme ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı