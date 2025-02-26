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Bozüyük'te Öğrencilere Gıda Güvenilirliği Eğitimi

Bozüyük'te Öğrencilere Gıda Güvenilirliği Eğitimi
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Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zafer İlkokulu öğrencilerine 'Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsraf' konulu bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Etkinlikte gıda güvenliğinin önemi ve bilinçli tüketici olmanın faydaları anlatıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Zafer İlkokulu öğrencilerine 'Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsraf' konulu bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

'Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsraf' konulu etkinlik kapsamında, öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israf konularında önemli bilgiler aktarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sunumlarında gıda güvenliğinin sağlanması, israfın önlenmesi ve bilinçli tüketici olmanın önemi üzerinde durdular.

Etkinlik hakkında konuşan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bu tür eğitimler, öğrencilerimizin bilinçlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıyor. Etkinlikte görev alan tüm personellere teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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