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Bozüyük'te Metruk Binada Yangın Çıktı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde kullanılmayan bir metruk bina alevlere teslim oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, sebebi ise araştırılıyor.

Bozüyük'te metruk bina alevlere teslim oldu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kullanılmayan metruk bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni Mahalle Numanağa sokakta bulunan metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bozüyük'te Metruk Binada Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel

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