Haberler

Bozüyük'te Kutsal Emanet Projesi Bayrak Zinciri Kaymakama Takdim Edildi

Bozüyük'te Kutsal Emanet Projesi Bayrak Zinciri Kaymakama Takdim Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Halime Hatun Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bayrak Zinciri, Kaymakam Adem Öztürk'e sunuldu. Proje, milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak çocukların bu tür projelerde yer almasının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bozüyük'te "Kutsal Emanet" projesi kapsamında hazırlanan Bayrak Zinciri Kaymakam Öztürk'e takdim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Halime Hatun Anaokulu öğrencileri tarafından yürütülen "Kutsal Emanet" projesi kapsamında hazırlanan Bayrak Zinciri, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'e takdim edildi. Kaymakam Öztürk, öğrencilerle bir araya geldiği ziyarette, proje sürecinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Öztürk, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine değinerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu tür anlamlı projelerde yer alması bizler için büyük gurur kaynağıdır. Milli değerlerimizi öğrenmeleri ve yaşatmaları için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Proje kapsamında hazırlanan Bayrak Zinciri, öğrencilerin büyük bir özenle ve coşkuyla hazırladığı çalışmalarıyla dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.