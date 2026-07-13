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Bilecik'te kumar bağımlılığı ve çocuk yetiştirme eğitimi

Bilecik'te kumar bağımlılığı ve çocuk yetiştirme eğitimi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bozüyük'te personele kumar bağımlılığı ve çocuk yetiştirme konularında eğitim verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kumar bağımlılığı ve çocuk yetiştirme eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitim, Sosyolog Selin Birgül ve Öğretmen Refik Kabak tarafından verildi. Toplum Yararına Bilgilendirme (TBM) kapsamında 'Kumar Bağımlılığı' ve Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular' başlıklarında gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılıkla mücadele, aile yapısının güçlendirilmesi ve çocuk gelişimine yönelik güncel yaklaşımlar ele alındı. Eğitimde personelin mesleki farkındalığının artırılması ve sosyal hizmet çalışmalarının daha etkin yürütülmesi hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Personelimizin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik bu tür eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Aile yapısının güçlendirilmesi ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en temel önceliklerimizdendir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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