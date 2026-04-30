Bozüyük'te kadınlara yönelik vaaz ve irşad programları

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlara yönelik vaaz ve irşad programları gerçekleştirildi.

Programlar kapsamında Gökçeli, Osmaniye, Karaçayır, Cihangazi, Yenidodurga köyleri ile Dodurga kasabasında kadın cemaatle bir araya gelinerek sohbetler yapıldı. Gerçekleştirilen buluşmalarda Kur'an kursu öğreticileri tarafından "Camii Adabı ve Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti" konuları ele alındı. Camilerin manevi hayatımızdaki yeri, ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, birlik ve beraberlik içerisinde cemaatle ibadetin önemi üzerine bilgiler verildi. Programlarda ayrıca kadın cemaatin dini konularla ilgili soruları cevaplandırılırken, manevi hayatı güçlendirmeye yönelik tavsiyelerde bulunuldu. Vaaz ve irşad programlarının farklı köy ve mahallelerde devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
