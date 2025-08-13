Bozüyük'te Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak mahalle muhtarlıkları ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde telefon dolandırıcılığına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda özellikle vatandaşların karşılaştığı güvenlik sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri değerlendirildi. Emniyet ekipleri tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK