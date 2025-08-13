Bozüyük'te Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirmek amacıyla muhtarlıklarla iş birliği yaparak çeşitli faaliyetler düzenledi. Güvenlik sorunları masaya yatırıldı ve broşürler dağıtılarak dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son olarak mahalle muhtarlıkları ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde telefon dolandırıcılığına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda özellikle vatandaşların karşılaştığı güvenlik sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri değerlendirildi. Emniyet ekipleri tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel