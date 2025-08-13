Bozüyük'te Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük'te Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirmek amacıyla muhtarlıklarla iş birliği yaparak çeşitli faaliyetler düzenledi. Güvenlik sorunları masaya yatırıldı ve broşürler dağıtılarak dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak mahalle muhtarlıkları ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde telefon dolandırıcılığına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda özellikle vatandaşların karşılaştığı güvenlik sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri değerlendirildi. Emniyet ekipleri tarafından hazırlanan broşürler dağıtılarak, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi

Osmaniyeli Mustafa, Amerikalı yöneticiyle evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.