Bozüyük'te Din Görevlilerine Vaaz Eğitimi

Güncelleme:
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' ile din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri artırıldı. Kurs süresince vaaz hazırlama ve etkili hitabet konularında eğitimler verildi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlendi.

Din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kursu Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı verdi. Kurs süresince din görevlilerine vaaz hazırlama, etkili hitabet, iletişim teknikleri ve cami içi irşad yöntemleri konularında eğitimler verildi. Programın sonunda kursa katılan din görevlilerine Başarı Belgeleri takdim edildi.

İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, kursun kapanışında yaptığı konuşmada, "Vaaz hizmeti, din görevlilerimizin en önemli irşad görevlerinden biridir. Bu tür eğitimlerle hem hitabet hem de dini tebliğ yönümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
