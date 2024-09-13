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Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi, şehir dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Anı Evi'ni ziyaret etti ve arkeolog Emre Algın'ın anlatımlarını dikkatle dinledi.

Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Anı Evi şehir dışından ziyarete gelen misafirlerini de ağırlıyor.

Osmanlı'nın son yüzyılı ile başlayıp 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanı ile tamamlanan sürecin izlerinin sürüleceği Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde 4 şube, 88 kişilik bir öğrenci grubu ile ziyaret etti. Anı Evi sorumlusu arkeolog Emre Algın'ı büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler Algın'a merak ettikleri konularda sorularını da yönelttiler - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Eskişehir Bozüyük Güncel Yerel İnönü

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