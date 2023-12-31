Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Emniyet ve Sağlık Personelini Ziyaret Etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, her zaman olduğu gibi özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Adem Öztürk'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de eşlik etti. - BİLECİK