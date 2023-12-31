Üye Girişi
Haberler

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Emniyet ve Sağlık Personelini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, her zaman olduğu gibi özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Adem Öztürk'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Öztürk Jandarma İtfaiye Bozüyük Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title