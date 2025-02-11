Bozüyük Devlet Hastanesinde Diş Muayenesi Taraması Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Birimi danışanlarının diş muayenesi taraması yapıldı

Bozüyük Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları, Şubat ayında Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde rutin diş muayenesinden geçti. Muayeneler, bizzat Başhekim Dr. Caner Cerrah tarafından gerçekleştirildi ve danışanların ağız ve diş sağlığı durumu değerlendirilerek gerekli yönlendirmeler yapıldı. - BİLECİK