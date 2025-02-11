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Bozüyük Devlet Hastanesinde Diş Muayenesi Taraması Yapıldı

Bozüyük Devlet Hastanesinde Diş Muayenesi Taraması Yapıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş muayenesinden geçti. Muayeneler, Başhekim Dr. Caner Cerrah tarafından gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Birimi danışanlarının diş muayenesi taraması yapıldı

Bozüyük Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları, Şubat ayında Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde rutin diş muayenesinden geçti. Muayeneler, bizzat Başhekim Dr. Caner Cerrah tarafından gerçekleştirildi ve danışanların ağız ve diş sağlığı durumu değerlendirilerek gerekli yönlendirmeler yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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