Bozüyük Devlet Hastanesi'ne Yeni Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Atandı

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Uzm. Dr. Merve Önder atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK