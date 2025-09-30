Haberler

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne Yeni Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Atandı

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne Yeni Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Atandı
Bozüyük Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Uzm. Dr. Merve Önder atandı. Hastane, doktor atamalarının devam edeceğini duyurdu.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Merve Önder hasta kabulüne başladı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Uzm. Dr. Merve Önder atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
