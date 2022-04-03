Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı - Haberler

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Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan ayının ilk orucunu belediye tarafından Kasımpaşa Camii yanında kurulan iftar çadırında hemşehrileri ile birlikte açtı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan ayının ilk orucunu belediye tarafından Kasımpaşa Camii yanında kurulan iftar çadırında hemşehrileri ile birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yolcu, yolda kalan veya işi gereği çarşıda olanlara hizmet verecek olan iftar çadırında ilk oruçlar dualar eşliğinde açıldı. İftar öncesinde çadıra gelen Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte hemşehrilerini selamlayarak Ramazanlarını kutladı. Vatandaşlara yemek ikramında bulunan ve hayırlı iftarlar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, ezanın okunmasıyla hemşehrileri ile birlikte orucunu açtı.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturacak olan Bozüyük Belediyesi İftar Çadırı, Ramazan ayı boyunca Kasımpaşa Camii yanında hizmet verecek. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Ramazan, Bozüyük, İftar, Yerel, Haberler

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