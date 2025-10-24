Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Gazze'ye Destek Panayırı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bulunan Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla anlamlı bir panayır düzenledi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bulunan Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla anlamlı bir panayır düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Panayıra çevredeki diğer okullardan da öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalık bir katılımla başladı. Okul idaresi, destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti. - DENİZLİ