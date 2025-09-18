Bozkır İlçe Müftülüğü Eylül Ayı Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi

Konya'nın Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından, ilçede görev yapan din görevlilerinin katılımıyla Eylül Ayı Olağan Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında katılımcılara detaylı bir seminer verdi. Seminerin ardından, Bozkır İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu, toplantının gündem maddelerini okudu.

Toplantıda konuşan Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan, personelden yürütülen hizmetlerle ilgili güncel bilgiler aldı. Müftü Aksan, din hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve topluma daha aktif şekilde ulaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, yeni dönem çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yaptı. - KONYA