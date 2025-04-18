Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Bozkır'da Renkli Pilav Şenliği Düzenlendi

Bozkır'da Renkli Pilav Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde gerçekleştirilen Pilav Şenliği, öğrenciler ve velilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, öğrencilerin toplum bilinci kazanması hedefleniyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen "Pilav Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, veliler ve Bozkır'ın önde gelen isimleri bir araya gelerek pilav şenliğine katıldı. Okul Müdürü Mehmet Kandak düzenledikleri ve geleneksel hale getirmek istedikleri Pilav Şenliği'nde öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Bu tür etkinliklerin en önemli amacı, öğrencilerimizin toplum bilinci kazanması ve ortak sosyal faaliyetlere uyum sağlamasıdır" dedi.

Pilav ikramının ardından öğrenciler için eğlence düzenlendi. Şenliğe, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, yetkililer ve okul müdürleri katılarak öğrencilerle keyifli anlar paylaştı. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.