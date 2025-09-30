Bozkır'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnce koordinatörlüğünde, ilçe genelindeki okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetime, polis, jandarma ve zabıta katılım sağlarken, servis araçlarının mevcut yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilerek araçlarda tespit edilen eksiklikler kayıt altına alındı. Denetim ekipleri tarafından servis şoförleri ve ilgili personeline, öğrenci taşımacılığında uyulması gereken mevzuat ve güvenlik kuralları hususunda gerekli hatırlatma ve bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi. - KONYA