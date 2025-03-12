Bozkır'da İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

Bozkır Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve oratoryo sunuldu. Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu öğrencisi Zümra Durtuluk, İstiklal Marşı'nı ezbere okurken, Ayşe Sena Güven ise "Zulmü Alkışlayamam" şiirini seslendirdi. Ayrıca, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "İstiklal Marşı'nı Dinlerken" adlı şiiri de programda yer aldı. Program sonunda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KONYA