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Bozkır'da Engelliler Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Bozkır'da Engelliler Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin el emeği eserleri sergilendi. Folklor gösterileri ve konuşmalarla zenginleşen program, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bozkır'da Engelliler Haftası etkinliği

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

"Engelleri aşmak, hayalleri gerçekleştirmek için el ele verelim" temasıyla gerçekleştirilen Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programda, özel öğrencilerin hazırladığı el emeği eserler sergilendi. Öğrencilerin yaptığı birbirinden özgün çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Yöresel gösteriler ilgiyle izlendi

Bozkır'ın yöresel halk oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi, öğrenciler ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer ve Bozkır Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, özel öğrencilerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek emeklerini takdir etti. Kaymakam Çimer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirci, etkinlik için hazırlanan özel panoya el izlerini bırakarak isimlerini yazdı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA ÇETİN - Yerel
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