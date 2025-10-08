Bozkır'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, toplum sağlığını teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Bozkır Kaymakamlığı ve Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Bozkır Gençlik Merkezi'nin de iş birliğiyle Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlik, "Hareketli ol sağlıklı kal" ve "Sağlık için yürü" sloganlarıyla hayata geçirildi. Etkinlik kapsamında Bozkır Anıt Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar ve protokol üyeleri, Ömer Halisdemir Yürüyüş Yolu'ndan başlayarak Hisar Ardı bölgesi üzerinden Bozkır Gençlik Merkezi'ne kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir parkuru yürüdü. Etkinlikle, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilirken, aynı zamanda doğa yürüyüşü ile çevre farkındalığına da vurgu yapıldı.

Etkinlik, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer öncülüğünde protokol mensupları ve çok sayıda genç tarafından gerçekleştirildi. - KONYA