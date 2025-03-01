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Bozdoğan MYO'dan Ramazan Ayında Öğrencilere Destek

Bozdoğan MYO'dan Ramazan Ayında Öğrencilere Destek
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Bozdoğan Meslek Yüksekokulu, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi öğrenciler için erzak dağıtımına başladı. Hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan yardım paketleri, öğrencilere gıda desteği sağlarken dayanışma kültürünü de pekiştiriyor.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Sosyal Marketi, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla erzak dağıtımına başladı. Hayırsever firmaların katkılarıyla hazırlanan yardım paketleri, öğrencilere yalnızca gıda desteği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma kültürünü de pekiştiriyor.

Ramazan bereketini öğrenci sofralarına taşımayı amaçlayan yardımlar, eğitim hayatlarını sürdüren gençler için büyük bir moral kaynağı oluyor. Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrenciler, Sosyal Market'ten aldıkları destek sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılarken, okul yönetiminin kendilerine verdiği değeri de hissettiklerini belirtti. Bozdoğan MYO yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini vurgulayarak, hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefledikleriniifadeetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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