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Bozdoğan Kaymakamı Sözen, ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitimi değerlendirdi

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Bozdoğan Kaymakamı Sözen, ilçedeki okulları ziyaret ederek eğitimi değerlendirdi
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Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Örencik İlkokulu, Kemer HES İlkokulu ve Ortaokulu ile Kızılca İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaretlerde okulların durumu, eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları değerlendirildi; Sözen öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçede eğitim veren Örencik İlkokulu, Kemer HES İlkokulu ve Ortaokulu ile Kızılca İlkokulunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde okulların genel durumu ve eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Okul yöneticileriyle bir araya gelen Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, okulların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde öğrencilerin ihtiyaçları ve eğitim süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmalar da ele alındı. Kaymakam Sözen, okul yöneticilerinden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin ihtiyaçları ve okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Eğitim ortamlarının mevcut durumu hakkında da bilgi alan Sözen, öğrencilerin ihtiyaçlarının takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret programı kapsamında öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Sözen, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatları hakkında konuştu. Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Sözen, eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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