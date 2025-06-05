Bozdoğan Kaymakamı Polat'tan Kurban Bayramı Trafik Denetimi

Bozdoğan Kaymakamı Polat'tan Kurban Bayramı Trafik Denetimi
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Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte yol kontrol uygulamasına katıldı, sürücülerle bayramlaştı ve trafik kurallarının önemini vurguladı.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasına katıldı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmelerine katkı sunmak amacıyla yapılan denetimlerde, Kaymakam Polat sürücülerle ve aileleriyle bayramlaştı. Sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi konusunda hatırlatmalarda bulunan Polat, özellikle emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Bayram süresince güvenlik güçlerinin sahada aktif görevde olacağını belirten Kaymakam Polat, tüm vatandaşlara kazasız ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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