Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Vatandaşları Uyardı

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Adnan Menderes Piknik Alanı'nda devriye gezerek vatandaşları orman yangınları ve suda boğulma olaylarına karşı uyardı. Jandarma ekipleri, yaz aylarında artan bu tür olaylara dikkat çekerek, vatandaşlara güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Piknik alanında devriye gezen ekipler, yangın riskine karşı özellikle mangal ve ateş yakılmaması gerektiğini hatırlatarak, ormanlık alanlarda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, piknik yapan ailelere de çocukların ve yüzme bilmeyen kişilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı. Jandarma yetkilileri, vatandaşlardan çevrelerine duyarlı olmalarını ve herhangi bir yangın veya boğulma tehlikesi durumunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. - AYDIN