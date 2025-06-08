Bozdağ Film Platoları'nda Unutulmaz Bayram Deneyimi

Bozdağ Film Platoları'nda Unutulmaz Bayram Deneyimi
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Beykoz Riva'daki Bozdağ Film Platoları, bayramın ikinci gününde Osmanlı tarihini ziyaretçilerine sunarak, tarihi mekanların replika gösterimleri, at gösterileri ve zengin Anadolu mutfağı ile büyüledi. Ziyaretçiler, Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile buluşarak etkileyici bir deneyim yaşadı.

Beykoz Riva'da, Avrupa'nın en büyük film platosu olan Bozdağ Film Platoları, bayramın ikinci gününde ziyaretçilerini Osmanlı tarihine açılan kapılarıyla büyüledi. Kuruluş Osman oyuncuları, nefes kesen at gösterileri ve Anadolu'nun zengin mutfağı eşliğinde unutulmaz bir bayram deneyimi yaşandı.

Avrupa'nın en büyük film platosu olarak bilinen Bozdağ Film Platoları, İstanbul Beykoz Riva'da, Osmanlı tarihinin canlı bir şekilde yeniden yaşandığı etkileyici bir mekan olarak öne çıkıyor. İnegöl Kalesi'nden Harzemşah Sarayı'na, Kayı Obası'ndan Marmaracık Kalesi'ne kadar birçok tarihi mekanın birebir replikaları, ziyaretçilere tarihte benzersiz bir yolculuk fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin en göz alıcı sahne gösterilerinden biri olan "Atların Destanı", uzman binicilerin akrobatik at performanslarıyla seyircileri büyüledi. Osman Bey ve Bala Hatun'un destansı hikayesi, platoda adeta tarihe hayat verdi. Kuruluş Osman dizisinin sevilen oyuncuları Leya Kırşan (Fatma Hatun), Alma Terzic (Sofia) ve Asya Ağca (Halime) da ziyaretçilerle buluşarak, bayram coşkusunu hayranlarıyla paylaştı.

Yiyecek İçecek Direktörü Şef Hüseyin Bölük, Anadolu'nun geleneksel tatlarını "ressam paleti" konseptiyle sunuyor. Artan meyve ve sebzelerden hazırlanan yenilebilir sos ve püreler, ziyaretçilerin tabaklarını adeta sanat eserine dönüştürmesine imkanı tanıyor. Menülerde toyga çorbası, ayran aşı gibi yöresel çorbalar; muhammara, mutabbal, pancar taratoru, hurmalı yoğurt, tarhana cipsi ve kuru patlıcan-biber dolması gibi zengin Anadolu lezzetleri yer alıyor.

Ara sıcaklar, tarihi Anadolu geleneği "meydan silisliği" yöntemiyle kara kazanlarda servis ediliyor. Osmanlı mutfağının özel lezzeti vişne soslu Hasanpaşa köftesi menüde dikkat çekerken, imece usulüyle hazırlanan "kul aşı" yemeği de kültürel bir miras olarak sunuluyor.

Ziyaretçiler platoda geçirdikleri zamanı büyük bir memnuniyetle anlattı. İstanbul'dan Mustafa Çelik, "Tarihin içinde bayram geçirmek büyüleyiciydi. Gösteriler ve yemekler harikaydı." derken, Gönül Çelik, "Osmanlı kültürünü böylesine yakından görmek inanılmazdı, herkese tavsiye edeceğiz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Berhan ve Aslıhan Durgun çifti, "Bremen'den geldik. At şovları ve atmosfer bizi çok etkiledi, mutlaka görülmeli" ifadelerini kullandı.

Endonezyalı turist Tamelia Flia, "Kendimi bir kraliçe gibi hissettim, çok özel bir deneyimdi." dedi.

Alman turist Ringlein Michael ise, "Buradaki misafirperverlik ve Türk halkının sıcakkanlılığı bizi çok etkiledi. Harika bir deneyim yaşadık" şeklinde konuştu.

Bayramda ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatan Bozdağ Film Platoları, tarih, kültür, sanat ve lezzeti bir arada sunan benzersiz bir mekan olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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