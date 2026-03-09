Haberler

Bozcaarmut Köyü'nde gönülleri buluşturan iftar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde düzenlenen iftar programı, birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı. Katılımcılar, Ramazan'ın manevi ikliminde oruçlarını açarak dayanışma örneği sergiledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofrada buluşan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açarak birlik ve dayanışma örneği sergiledi. Programda yapılan sohbetlerde Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

Programda Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin, iftar yemeğine katılarak köy halkını yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini köyümüzde birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
