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Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi
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Çanakkale'deki Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İptaller arasında Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri yer alıyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den yapılan saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan yapılan saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'de saat 21.00, Gökçeada'da ise saat 19.00 seferleri iptal edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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