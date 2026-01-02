Bozcaada ve Gökçeada'ya hafta sonu tüm feribot seferleri iptal edildi

Haberler

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'nin açıklamasına göre, Cumartesi ve Pazar günleri için planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında 03.01.2026 Cumartesi günü ve 04.01.2026 Pazar günü tüm seferler iptal edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
