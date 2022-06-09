Bozcaada Kaymakamının Eşi Fetö'den Gözaltına Alındı - Haberler

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Bozcaada Kaymakamının Eşi Fetö'den Gözaltına Alındı

ANKA - Yerel
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Bozcaada Kaymakamının Eşi Fetö'den Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Y.Ç. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaymakam Çelik, Edirne Valiliği hukuk müşavirliğine atandı.

Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Y.Ç. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaymakam Çelik, Edirne Valiliği hukuk müşavirliğine atandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozcaada Kaymakamlığı'nda gelir uzmanı olarak görev yapan Y.Ç. FETÖ soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ise geçici olarak Edirne Valiliği'ne hukuk müşaviri olarak atandı. Y.Ç.'nin gözaltı işlemleri sürerken, Kaymakam Kaya'nın dün akşam 16: 00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi.

Kaymakam Bahar Kaya Çelik ile Y.Ç., 12 Ocak 2021 tarihinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın nikah şahitliği ile evlenmişlerdi.

ANKA / Yerel

Bahar Kaya Çanakkale Bozcaada Yerel Haberler

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