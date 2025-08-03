Bozan Köyü'nde İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuştu

Bozan Köyü'nde İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuştu
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda içme suyu sorunu çözüldü. Köy halkı, temiz içme suyu kaynağına ulaşarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde İl Özel İdaresi tarafından uzun süredir devam eden içme suyu sorunu, yapılan sondaj çalışmasıyla çözüme kavuştu. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda köy halkının ihtiyacını karşılayacak miktarda temiz içme suyu kaynağına ulaşıldı.

Sondaj çalışmaları, Bozan köyünden hayırsever iş insanı Ferhat Bektaş'ın destekleri ile yürütüldü. Sondaj yapılacak alanın tespiti Şemsettin Yiğit tarafından gerçekleştirilirken, kazı ve teknik çalışmalar Mehmet Yiğit tarafından üstlenildi. Çalışmalar süresince Bozan köyü halkı da su tankeri desteğiyle katkıda bulundu.

Bozan Köyü Muhtarı Hüseyin Dilek, proje sonunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Seçim öncesinde söz verdiğimiz hizmetlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köyümüz için hayırlı olsun" dedi.

Köy sakinleri de yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin devam etmesini temenni ettiklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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