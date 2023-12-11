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Boz ayı dron ile görüntülendi

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Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağlarında avladığı dağ keçisini yiyip kalan kısmını toprağa gömüp üzerini otla kapatan boz ayı dron ile havadan görüntülendi.

- Avladığı hayvanın leşini gömen boz ayı dron ile görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağlarında avladığı dağ keçisini yiyip kalan kısmını toprağa gömüp üzerini otla kapatan boz ayı dron ile havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Munzur Dağlarında kış uykusuna daha yatmayan boz ayı, yörede hayvancılık işiyle uğraşan Mert Yılmaz tarafından dron kamera ile görüntülendi.

Bir süre önce avladığı yaban keçisinin etini tüketen leş haline gelen kalan kısmını da toprağa gömüp üzerine otla kapatan ayı dronu görünce kendisine tehdit olarak algıladı. Drone saldırmak isteyen ayı leşi gömmeye çalıştığı alandan ayrılmadı. Bu anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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