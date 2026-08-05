Haberler

Merdivenli Motosiklet Sürüşü: Ustadan Özür

Merdivenli Motosiklet Sürüşü: Ustadan Özür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de sıhhi tesisat ustası Yaşar Atcı, sepeti tamirde olduğu için boynuna astığı merdivenle motosiklet sürdü. Görüntüler gündem olunca, dostuna yardım için yaptığını belirterek trafiği tehlikeye attığı için özür diledi.

Osmaniye'de boynuna astığı merdivenle motosiklet kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olan 35 yaşındaki sıhhi tesisat ustası, olayın perde arkasını anlattı.

Osmaniye'de arıza için çağıran bir dostunu kıramadığı için merdiveni boynuna asarak yola çıktığını belirten sıhhi tesisat ustası Yaşar Atcı (35), merdiven taşıdığı motosiklet sepetinin tamirde olması nedeniyle bu şekilde gitmek zorunda kaldığını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü ifade eden Atcı, tedavisinin ardından zaman zaman eşi ve dostlarından gelen tamir taleplerine de yardımcı olduğunu belirtti. Trafiği tehlikeye attığının farkında olduğunu dile getiren Atcı, bu nedenle vatandaşlardan özür diledi.

Yaşar Atcı, "Geçtiğimiz gün boynumda merdivenle yola çıkmamın sebebi, kıramayacağım bir dostumun arıza için beni çağırmasıydı. Motorum rektifiyede olduğu için sepetli motosikletimi kullanamadım ve mecburen bu şekilde gitmek zorunda kaldım. Açıkçası amacım meşhur olmak değildi. Sadece bir dostuma yardımcı olmaya gidiyordum. Zaman zaman eşime dostuma da bu şekilde destek oluyorum. Sonrasında görüntülerim çekilip sosyal medyada paylaşılmış ve beklemediğim şekilde gündem olmuş. Trafiği tehlikeye attığımın farkındayım. Bunun için herkesten özür diliyorum. Eve geldikten sonra görüntülerin yayıldığını öğrendim. Dün paylaştığım açıklama videosunu da yanlış anlaşılmamak ve olayı anlatmak için çektim" diye konuştu.

"Kimse keyfinden boynuna merdiven asıp yola çıkmaz"

Kıramayacağım bir abim acil gel deyince yola çıktım diyen Atcı, "Yaklaşık üç yıldır gırtlak kanseriyle mücadele ediyorum. 2 senedir ameliyatlıyım keyfi olarak çıkmadık yola. Çok değer verdiğim bir abimiz apartmanındaki arıza için beni çağırmıştı, ben de ona yetişmeye çalışıyordum. Kimse keyfinden boynuna merdiven asıp yola çıkmaz. Ben de bunu hobi olsun diye yapmadım. Yaşanan tamamen zorunluluktan kaynaklanan bir durumdu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, Demirtaş'la ilişkisini anlattı: Düzenli olarak...
'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahreden kaza! Feci şekilde can verdi

Kahreden ölüm! Cansız bedeni böyle bulundu
Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Görüntüyü izleyen herkes aynı detaya takıldı! İşin aslı başka çıktı

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı başkenti cehenneme çevirdiler! Çok sayıda ölü var
Otomobil, ATV sürücüsüne çarptı: Acı son böyle geldi

ATV sürücüsünün acı sonu böyle geldi
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası

70 bin TL hesap ödeyip kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası