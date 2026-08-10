İznik'te Damada Sürprizli Gelin Alma Töreni

Bursa'nın İznik ilçesinde Mustafa Akın ile İlayda Uslu çiftinin gelin alma töreninde renkli ve bir o kadar da ilginç anlar yaşandı. Damat, önce una bulandı, sonrasında ise su dolu varile girdi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Gelin alma töreni sırasında arkadaşları ve yakınları tarafından geleneksel şakaların hedefi olan damat Mustafa Akın önce yangın tüpüyle baştan aşağı beyaza boyandı. Eğlence bununla da sınırlı kalmadı. Damat daha sonra arkadaşları tarafından su dolu tankın içerisine sokuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran damadın yaşadığı anlar düğüne katılan davetlileri kahkahaya boğarken çevrede bulunan vatandaşlar ise sıra dışı geleneği hayretler içerisinde izledi. Bu sırada damat kameralara döneren, "Size tavsiyem, İznik'ten kız almayın" demeyi de ihmal etmedi. Damadın arkadaşlarının neşeli anlarına sahne olan gelin alma töreninde ortaya renkli görüntüler çıktı. Eğlenceli dakikaların ardından Mustafa Akın ve İlayda Uslu çiftinin düğün heyecanı kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı