- Boyları küçük aşkları büyük

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Akondroplazi (cücelik) hastası çift dünya evine girdi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da akondroplazi (cücelik) hastası çift dünya evine girdi. Sosyal medya üzerinden tanışarak evlenen çift, "Herkesten farklı ve özeliz, aşk her şeyin üstesinden geliyor" dedi.

Bayrampaşa'da, akondroplazi (cücelik) hastası 1 metre 35 santimetre boyundaki Bilal Yılmaz ve 1 metre 10 santimetre boyundaki Pınar Yılmaz dünya evine girdi. Ortak arkadaşları vasıtasıyla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ifade eden çift, daha sonra evlenmeye karar verdi. Çifti düğün merasiminde akrabaları ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğünde, hem dans eden hem de çiftetelli oynayan çifte konuklar da eşlik etti. Düğün sonrası yapılan nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını ellerine alan çift hatıra fotoğrafı çektirdi.

" 'Niye evleniyorsunuz?' diyenlere kulak asmadık"

Evdeki eşyaların bize göre olmadığını ve evliliğin üstesinden gelemeyeceğimizi söyleyen insanlara kulak asmadıklarını ifade eden Bilal Yılmaz, "Arkadaşlarımız vasıtasıyla sosyal medya üzerinden tanıştık. Önümüzde uzunca bir süreç vardı ama bu süreci güzel bir şekilde atlattık. İyisiyle, kötüsüyle güzel bir yol aldık. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Zorluk yaşadık. 'Niye evleniyorsunuz, evleniyorsunuz başınıza bela alıyorsunuz' gibi şeyler söylediler. 'Mutfak size göre değil, banyo size göre değil, yataklar size göre değil nasıl yapacaksınız' diyen insanlar oldu. Biz onların hiçbirine kulak asmadık. Yolumuza devam ettik. Mutfağı, banyo ve tuvaleti küçültebiliriz. Minimalist koltuklar var ve onlarla da oturabiliriz" dedi.

"Herkesten farklı ve özeliz, aşk her şeyin üstesinden geliyor"

Bu yaşlarına kadar çalışarak, ihtiyaçlarını kendilerinin gördüğünü söyleyen Pınar Yılmaz, "Sosyal medya üzerinden ortak arkadaşlarımız tanıştırdı. Birbirimizi gördük, tanıştık. Dışarı çıktık, gezdik, tozduk. Tabi toplumsal etkenler çok fazla vardı. Ama aşk her şeyin üstesinden geliyor. Yeter ki sevelim. İkimiz de çalışıp, hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Bu yaşa kadar geldik. Kendi ihtiyacımızı kendimiz giderebiliyoruz. Birlikte de bir evlilik götürebileceğimize inanıyoruz. Çünkü herkesten farklı ve özeliz. Allah bizi herkesten farklı yaratmış. Eksiğimizi artıya çevirmeyi öğrendik. Mutluluğun her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.