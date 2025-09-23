Boyabatlı Kadınlar Kışlık Tarhana İçin İmece Usulü Bir Araya Geldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kışlık tarhana yapımı için bir araya gelen kadınlar, yardımlaşma geleneğini sürdürüyor. Zahmetli olduğu için yardımlaşan kadınlar, kışlık tarhanalarını bu şekilde hazırlamış oluyor.

Boyabat ilçesinde ev hanımları bölgede, "her derde deva" diye bilinen tarhananın yapımı için imece usulü çalışıyor. Besleyici olduğu kadar uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen tarhana için belirlenen malzemeleri hamur haline gelene kadar karıştıran ev hanımları, mayalanması ve kabarmasından sonra küçük parçalar halinde bez üzerinde kurumaya bekletiyor. Kuruyan parçalar daha sonra elle ovulup elekten geçirilerek toz haline getirilerek saklanıyor. Zahmetli olduğu için yardımlaşan kadınlar, kışlık tarhanalarını da her yıl bu şekilde hazırlamış oluyor. Boyabatlı kadınlar tarhananın zahmetli bir iş olduğunu ancak elbirliği ile yaptıkları için fazla yorulmadıklarını belirtti. - SİNOP