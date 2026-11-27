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Sinop AFAD İl Müdürlüğü rehberliğinde yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibinin saha eğitimleri devam ediyor.

Muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde ekip üyelerine çadır kurulumu ve yangına müdahale konularında uygulamalı eğitim veriliyor. Afet anında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ekip, akreditasyon süreci kapsamında saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı