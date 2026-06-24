Boyabat çevre yolu çalışmaları

Sinop'un Boyabat ilçesinde çevre yolu projesi çalışmaları devam ediyor.

Boyabat'ın ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedeflenen çevre yolu projesi sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Boyabat- Durağan yolu bağlantısını sağlayacak köprüde kiriş montaj çalışmalarına başlanırken, projenin kritik etaplarından biri daha hayata geçirildi. Yetkililer, çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azalacağını, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtti. Köprü, kavşak ve bağlantı yollarındaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

Boyabat çevre yolunun hizmete girmesiyle birlikte hem şehir içi trafiğin rahatlaması hem de bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesi hedefleniyor. Ekiplerin, projenin tamamlanması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı