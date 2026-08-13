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Boyabat Huzurevi İnşaatında Çalışmalar Sürüyor

Boyabat Huzurevi İnşaatında Çalışmalar Sürüyor
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Sinop’un Boyabat ilçesinde yapımı devam eden huzurevi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı devam eden huzurevi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok ve İl Müdür Yardımcısı Seyir Bulak, yapımı devam eden Boyabat Huzurevi inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden proje ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi alan Özok ve Bulak, çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Boyabat'ta yaşlı vatandaşlara sıcak, güvenli ve modern bir yaşam alanı sunması hedeflenen huzurevinin tamamlanarak hizmete açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önemli bir sosyal hizmet alanının daha hizmete kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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