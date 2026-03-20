Bosna Hersek'te Müslümanlar bayram namazını eda etti

Bosna Hersek'in dört bir yanında Müslümanlar, dolup taşan cami ve mescitlerde bayram namazını eda etti.

Bosna Hersek, Ramazan Bayramı coşkusunu yaşıyor. Başkent Saraybosna'da binlerce Müslüman, bayram namazını tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'nde kıldı. Camide yer bulamayan yüzlerce kişi, bayram namazını avluda ve caminin önündeki sokakta eda etti. Namazı kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Efendi Kavazovic, bayram hutbesinde Bosna Hersek ve dünyada insanların karşı karşıya olduğu zorluklara değindi. Kavazovic, "Sizi fitne, destansı şiddet ve acıların, bölünmelerin ve bıkkınlığın yaşandığı bu zamanda metin olmaya çağırıyorum. Başkalarının sizi kendi kötülük girdaplarına çekmelerine izin vermeyin. Kalplerimiz, en çok acı çekenlerle birlikte olmalı. Biz küçük bir topluluğuz, kötülükten korkmamalıyız ancak kendimize dikkat etmeliyiz. Eğer kötülüğün alevi gözyaşlarıyla söndürülebilseydi, annelerin gözyaşları yeter ve silahlar sonsuza kadar susardı" dedi.

Müslümanları umutlarını kaybetmemeye çağıran Kavazovic, Bosna Hersek ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını Osmanlı döneminden bu yana değişmeyen "Bayram-ı Şerif mübarek olsun" sözleri ile tebrik etti.

Müslümanlar soğuk havada bayramlaştı

Saraybosna'da bayram sabahında havanın soğuk oluşu, çok sayıda vatandaşın bayram namazının ardından sokakları doldurarak bayramlaşmasına ve bayram atmosferinin tadını çıkarmasına engel olmadı. Bayram sabahı insanların giyim tarzındaki değişiklik de dikkat çekti. Birçok vatandaş şık takım elbiseler tercih ederken, bazı Saraybosnalılar da fes ve geleneksel Bosna kıyafetleriyle bölgenin kültür mirasını yaşattı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaş sonrası Şehitler Günü olarak idrak edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, şehitliklere ziyaretler gerçekleştirilmesi ve anma programları tertiplenmesi planlanıyor. - SARAYBOSNA

