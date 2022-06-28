Boşa akan su yolları göle çevirdi, vatandaş tepki gösterdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su patlağı nedeniyle iki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi. Suyla kaplı zeminden geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak mevkiinde meydana gelen su patlağı nedeniyle sızan su yola aktı. Suyun 2 gündür boşa akması nedeniyle birkaç sokakta su birikintisi oluştu. Suyla kaplı zeminden geçen araçlar ve özellikle yayalar zor anlar yaşadı.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Daha önce bu Yoğurtçu Sokak'ta garibanın arabası suya gömülmüştü. Zengin mahallelere gelince kesenin ağzı açılıyor. Bize gelince mi hizmet yok yani şimdi. Başkanımız bizim mahalleyle de ilgilenmeli" diye konuştu.

Hıdırağa sakini bir vatandaş da, "Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler. Hacı Hamam Dere Sokak hizmet bekliyor" dedi.