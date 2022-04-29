Bornova'da Üreticiye 350 Bin Fide

Bornova Belediyesi atalık tohumlardan elde ettiği 350 bin fidenin dağıtımına başladı. Bornova Merkez Pazaryeri'nde yapılan törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimin önemine dikkat çekerek, "Tarımın önemi her geçen gün çok daha iyi anlaşılıyor. Tarımsal üretimi sonuna kadar destekliyoruz. Yılbaşından bu yana 2 milyonu aşkın atalık tohumu üreticilerimize ulaştırdık. Bugün de yine atalık tohumlardan elde edilmiş 350 bin fideyi dağıtmaya başlıyoruz. Siz üretin, Bornova Belediyesi yanınızda" dedi.

İlk dağıtımı Başkan İduğ'un yaptığı etkinlikte 3 çeşit domates ve biber, 2 çeşit patlıcan, salatalık, karpuz, kavun ve çilek olmak üzere 80 bin fide dağıtıldı.

DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Törende yerel üreticiler ve doğal tarım gönüllüsü Bornovalılarla buluşan Başkan İduğ, "Şu an meyve sebze fiyatları hepimize tarımsal üretimin önemini bir kez daha gösterdi. Fiyatların dışında dünyada sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak çok değerli bir noktaya ulaştı. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Bornova'yı her alanda olduğu gibi tarımda da büyütmek üzere çalışıyoruz. Tarıma verdiğimiz destek artarak devam edecek" dedi.

VERİLEN DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Göksel Eralp, üreticiye daha fazla gelir getirici çalışmalar içinde olduklarını belirterek," Bu anlamda tarım gönüllüleri ve yerel üreticilere verilen destek bizi çok mutlu ediyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

BALKONDA BİLE YETİŞTİRİYORUZ

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçi, "Meyve sebze fiyatlarının ciddi derecede yükseldiği bu ortamda verilen destek gerçekten çok önemli. Bırakın tarlayı bahçeyi, annem de dahil olmak üzere vatandaşlar buradan aldıkları fideleri balkonlarında bile yetiştirip elde ettikleri ürünleri sofralarına taşıyorlar. Başkanımız Sayın Mustafa İduğ ve emeği geçen herkes sağ olsun var olsun" diye konuştu.

Yerel üreticiler ise Bornova Belediyesi'nin tarımsal alanda verdiği desteği şu sözlerle değerlendirdi.

Sibel Ağı Günerhan: "Tarımın önemi pandemi döneminde birkez daha hatırlandı. Bu anlamda Bornova Belediyesi'nin yaptığı da ğıım çok önemli. Ayrıca Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitimlere de katıldım. Bir Bornovalı olarak bu özverili çalışmalar için çok teşekkür ediyorum"

Sibel Bircan Kurağı: "Toprağı çok seviyorum ve Bornova Belediyesi'nin bu alanda yaptığı çalışmaları çok değerli buluyorum. Tarıma verilen desteğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Bülent Çiftlik: "Bornova Belediyesi yaptığı dağıtımla bizi büyük bir yükten kurtarıyor. Benim 2.5 dönüm tarlam var. İki yıldır Bornova Belediyesi'nin dağıttığı atalık tohumlarla üretim yapıp, elde ettiğimiz tohumları diğer üreticilere veriyorum. Böylece sağlıklı ürünler konusunda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz"