Bornova'da Çocuklara Şenlik Müjdesi

Mahalle gezileri ile vatandaşların isteklerini dinleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Ümit Mahallesi gezisi sırasında uğradığı 100. Yıl Niyazi Ersoy Orataokulu'nda çocuklara şenlik müjdesi verdi.

Ümit Mahalle Muhtarı Ayhan Polat ile mahallede yaptığı incelemeler sırasında kendisine yoğun ilgi gösteren Bornovalı minikleri kırmayan Başkan İduğ, onlarla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Tezahüratlarla kendisini karşılayan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan İduğ, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenledikleri Uçurtma Şenliğini hatırlatarak, Mayıs ayında ilçenin farklı noktalarında da çocuklara özel uçurtma şenliği ile birlikte Bahara Hoş geldin Festivali gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

MAYIS AYI FESTİVALLERLE RENKLENECEK

Başkan Mustafa İduğ, Mayıs ayında düzenleyecekleri festivaller ile "Bahara Hoş Geldin" diyeceklerini belirterek, "8 Mayıs'ta saat 15: 00'de Çamdibi Atatürk Parkı'nda hep birlikte olurken, 15 Mayıs'ta da saat 13: 00 'te Naldöken Bahri Altıntabak Futbol Sahası'nda ve yine aynı gün saat 15: 00'te Çamkule Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda Bornovalılarla buluşacağız. Dağıttığımız uçurtmalarla gökyüzünü renklendireceğiz. Festivalde şişme oyuncaklar, eğlenceli atölyeler ve çeşitli spor aktiviteleri yer alırken, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunacağız" dedi.

Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Başkan Mustafa İduğ, "Pandemi nedeniyle evlere kapanmıştık. Artık sokaklara çıkarak açık alanların tadını çıkarmalıyız. Bu etkinliklerde hep birlikte olmayı diliyorum" diyerek düşüncelerini dile getirdi.