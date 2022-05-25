Bornova Belediye Başkanı İduğ, Mezunu Olduğu Ortaokulu Ziyaret Etti - Haberler

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kendisinin de mezunu olduğu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nu ziyaret etti. Beşinci sınıf öğrencilerinin dersine giren Başkan İduğ, beden eğitimi dersinde öğrencilerle penaltı atışı da yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte Bornova Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nu ziyaret edip, 5. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi'ne girdi. "Yaşadığımız Yer ve Yönetimi" konulu derste, belediyelerin görevlerini anlatan Başkan İduğ, öğrencilere yaşadıkları kenti herşeyi iyi tanımalarını gerektiğini söyledi.

"KENDİNİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİN"

Tek tek ilgilendiği çocuklara, "Her zaman bir adım önde olmak istiyorsanız sürekli kendinizi geliştirerek fark yaratın, araştırın ve sorgulayın" diyen İduğ, Bornova Belediyesi'nin tüm öğrencilerden ücretsiz olarak hizmet sunduğu Dijital Sınıf'a kayıt yaptırmalarını istedi. Okulda öğrenilen bilgilerin gündelik hayatta da sık sık tekrarlanması gerektiğinin altını çizen Başkan İduğ, öğrencilere yaz aylarında kısa da olsa bir işletmede çalışmalarını öğütledi.

Okul Müdürü İlker Kavlak'la sınıfları ve okul bahçesini gezen İduğ, Bornova Belediyesi olarak taleplerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş biriği içinde karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI

Mezunu olduğu okulun bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, beden eğitimi dersinde öğrencilerle penaltı atışı da yaptı.