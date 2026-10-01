Haberler

Bolvadin Kaymakamı, Balıkesir'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Arıkan'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin Kaymakamı, Balıkesir'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Arıkan'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve Adalet Komisyonu Başkanı Semih Uygur, Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Balıkesir'e tayini çıkan Arıkan'a hayırlı olsun dilekleri iletildi, ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek yeni görevinde başarılar dilendi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ile Bolvadin Adalet Komisyonu Başkanı Semih Uygur, ilçeye atanan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan ancak talebi doğrultusunda Balıkesir'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'a gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Arıkan ve Komisyon Başkanı Uygur, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Tayyar Arıkan'a teşekkür edilerek yeni görev yeri olan Balıkesir'de de başarılar dilendi. Emniyet Müdürü Arıkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Arıkan ve Başkan Uygur'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

Fenomenlere büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü
MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı