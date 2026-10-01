Bolvadin Kaymakamı, Balıkesir'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Arıkan'ı ziyaret etti

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Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ile Bolvadin Adalet Komisyonu Başkanı Semih Uygur, ilçeye atanan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Kısa süre önce Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan ancak talebi doğrultusunda Balıkesir'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan'a gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Arıkan ve Komisyon Başkanı Uygur, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Tayyar Arıkan'a teşekkür edilerek yeni görev yeri olan Balıkesir'de de başarılar dilendi. Emniyet Müdürü Arıkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Arıkan ve Başkan Uygur'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı