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Bolvadin'in Gece Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dron ile çekilen gece görüntüleri, cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları ile görsel bir şölen oluşturdu. Mahyaları yanan camiler de bu güzelliği artırdı ve sosyal medyada dikkat çekti.

Bolvadin böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün batımının ardından dron ile havadan çekilen ilçenin genel görünümünü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Bolvadin ilçesi gündüz olduğu kadar gecede ayrı bir güzel. Dron ile havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları görsel güzellik oluştururken, mahyaları yanan camiler ise görüntüye ayrı bir güzellik kattı. İlçenin ışıklar içerisindeki görüntüsü özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
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